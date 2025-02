Qəzza zolağında ölənlərin sayı 48 min 329-a yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi açıqlama verib.

Belə ki, İsrailin son 48 saatda təşkil etdiyi hücumlarda 2 mülki vətəndaş həlak olub, bölgədə daha əvvəl yaralanan bir nəfər ölüb.

Daha 7 mülki vətəndaşın isə çökən binaların dağıntıları altından çıxarılıb.

