İsrailin baş naziri Benyamin Netanyah Qəzzada girov mübadiləsinin yeddinci turunda altı israilli əsir azad edildikdən sonra açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Netanyahu Qəzza zolağında 63 israilli girovun qaldığını bildirib.

Netanyahu indiyə qədər 147-si sağ, 45-i isə ölü olmaqla 192 israilli girovun azad edildiyini bildirib.

