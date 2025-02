Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Devid Lemmi Ukraynada münaqişənin başlamasından bəri Rusiyaya qarşı ən böyük sanksiyalar paketini elan etməyə hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “AFP” məlumat yayıb.

Bir müddət öncə bildirilmişdi ki, fevralın 24-də Avropa İttifaqı Rusiyaya qarşı 16-cı sanksiya paketini elan edəcək.

