Bu təhsil müəssisələrində dərslər onlayn oldu

Bakıda bir neçə ali təhsil müəssisəsində dərslər onlayn formada təşkil olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetlər məlumat yayıb.

Həmin siyahını təqdim edirik:

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti

Texniki Universiteti

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti

Bakı Biznes Universiteti

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Türkiyə-Azərbaycan Universiteti



Bakı Slavyan Universiteti



Xəzər Universiteti

Bakı Avrasiya Universiteti



19 :50

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində, Azərbaycan Texniki Universitetində sabah bütün dərslər onlayn formatda keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə universitetlər özü məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Elm və Təhsil Nazirliyi hazırda dərslərin təxirə salınması ilə bağlı hər hansı qərar mövcud olmadığını, hava şəraitinin gedişatı izlənildiyini və hər hansı dəyişiklik olarsa, ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəyini açıqlayıb.

