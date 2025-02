"OBA" marketdəki partlayışda xəsarət alanların son durumu

Fevralın 27-i saat 7-də Xəzər rayonu, Binə südçülük sovxozunda yerləşən “OBA” marketdə yanğın baş verməsi səbəbilə çağırış daxil olub.

TƏBİB-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, çağırış ünvanına Təcili Tibbi Yardım briqadası cəlb olunub.

Qeyd olunub ki, Təcili Tibbi Yardım briqadası tərəfindən 3 nəfər (qadın cinsli) müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri ilə Nərimanov Tibb Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Yanıq Mərkəzinə təxliyə olunub.

Xəsarət alan şəxslərə əl və üz nahiyəsinin II-III dərəcəli yanıq diaqnozu təyin edilib.

Onlara zəruri tibbi yardım göstərilib. Vəziyyətləri qənaətbəxş hesab olunan şəxslər ambulator müalicə üçün evə buraxılıblar.

