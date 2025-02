Tanınmış aktyor və xanımı ölü tapıldı

Məşhur amerikalı aktyor Cin Hekmen və həyat yoldaşı Betsi Arakavanın cəsədi aşkar olunub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 95 yaşlı aktyor və 63 yaşlı həyat yoldaşının cəsədi onların Santa-Fedəki evində tapılıb.

Polisin məlumatına görə, cütlüyün üzərində zorakılıq əlamətlərinə rast gəlinməyib. Məsələ ilə bağlı araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, Hekmen karyerası boyu 90-dan çox rol canlandırıb. O, əsas olaraq “The French Connection”, “Mississippi Burning”, “The Quick and the Dead” filmlərindəki rolları ilə məşhurlaşıb. Hekmen, həmçinin ikiqat “Oscar” mükafatı laureatı olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.