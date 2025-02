Ölkədə rabitə xidmətlərinin qiyməti niyə artır? - AÇIQLAMA

Azərbaycanda rabitə xidmətlərinin qiymətləri kifayət qədər bahadır. Məsələn, bu dəfə “Azercell” şirkəti balans öyrənmə bildirişinin qiymətini 2 qəpikdən 10 qəpiyə artırıb. Bu, hələlik yalnız balans öyrənmə mesajına aiddir. Digər tariflər, internet paketlərinin qiymətləri, zəng tarifləri və digər xidmətlərdə də bahalaşma müşahidə olunur. Əslində, bu vəziyyət təkcə “Azercell”ə deyil, digər mobil operatorlara da aiddir.

Bəs Azərbaycanda rabitə qiymətləri ilə bağlı tənzimlənmələr mövcuddur?

İqtisadçı ekspert Elçin Rəşidov Metbuat.az-a açıqlamasında bu sahənin tənzimləndiyini düşünmədiyini deyib:

“”Azercell” özəl şirkət olaraq mobil operator xidmətləri göstərir və hazırda ölkədə bu sahədə oliqopoliya mövcuddur. Mobil operator xidməti göstərən şirkətlərin sayı məhduddur. Amma həmçinin istifadəçilər istər “Azercell”in, istərsə də digər mobil operatorların mobil tətbiqindən istifadə edərək öz balanslarını ödənişsiz şəkildə yoxlaya bilirlər. Bu baxımdan yaxşıdır ki, şirkət bəzi xidmətlərin qiymətini artırsa da, eyni zamanda alternativ olaraq bu xidməti ödənişsiz bilmək imkanı təqdim edir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

