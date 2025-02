PKK silahı yerə qoymağa razı oldu - Türkiyə terroru bitirir

PKK/PYD terror təşkilatının lideri Salih Müslüm terrorçuların həbsdə olan lideri Abdullah Öcalanın çağırışına reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, PKK/PYD silahı yerə qoya bilər. Qruplaşma lideri, “Əgər bizə siyasi qrup kimi fəaliyyət göstərməyə icazə verilsə, silahlarımızı yerə qoyacağıq” - deyə bildirib. Qeyd edək ki, DEM partiyasının heyəti terror təşkilatının lideri Abdullah Öcalanla görüşüb. Görüşə Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Öndər və Əhməd Türk, həmçinin DEM partiyasının nümayəndələri qatılıb. Görüşdən sonra açıqlama verən nümayəndələr terrorçuların həbsdə olan lideri Abdullah Öcalanın çağırışını açıqlayıb.

Qruplaşma lideri, "Silahsızlanmaya çağırıram və bu çağırışın tarixi məsuliyyətini öz üzərimə götürürəm. Varlığı zorla dayandırılmamış hər bir çağdaş cəmiyyət və partiyanın könüllü olaraq edəcəyi kimi, qurultayınızı toplayıb dövlət və cəmiyyətə inteqrasiya üçün qərar qəbul edin. Bütün qruplar tərksilah edilməli, PKK özünü ləğv etməlidir” - deyə bildirib.

