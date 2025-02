Okan Buruk və Joze Mourinyoya bu cəza verildi

Türkiyə Futbol Federasiyasının İntizam Komitəsi "Qalatasaray"ın baş məşqçisi Okan Buruk və "Fənərbaxça"nın çalışdırıcısı Joze Mourinyoya cəza verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Okan Buruk 1, Joze Mourinyo isə 4 oyunluq cəzalandırılıb. Məlumata görə, məşqçilər İstanbul derbisindəki davranışlarına görə diskvalifikasiya edilib. Okan Buruk oyunsonrası baş tutan mətbuat konfransında etik olmayan açıqlamalarına görə cəza alıb. Jose Mourinyo isə qarşılaşmanın final fitinin ardından hakimlərin paltardəyişmə otağına gələrək təhqiramiz ifadələr işlətdiyinə görə cəzaya məruz qalıb. Həmçinin, "Fənərbaxça" iki səfər oyununu azarkeşsiz keçirəcək.

Qeyd edək ki, oyun 0-0 hesabı ilə yekunlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.