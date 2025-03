İrlandiyalı televiziya ulduzu, teleaparıcı Brendan Kortni Dublindəki evinin yaxınlığında hücuma məruz qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, yaşadığı hadisə barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

“3 nəfər mənə hücum etdi və məni döydülər. Daha sonra qulağımı kəsdilər. Qanın qarşısını almaq mümkün deyildi. Məni döydükdən sonra avtomobillə qaçdılar. Onlar məni cinsi oriyentasiyasıma görə hədəf almışdılar”.

Aktyor daha sonra aparıcı xəstəxanaya aparılıb və vəziyyəti stabildir.

