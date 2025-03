Putin Zelenski ilə bu ölkədə görüşmək istəyir

Kreml Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin danışıqlara başlamaq istədiyi barədə bəyanatına reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov bildirib ki, Zelenskinin bəyanatı Rusiyada yaxşı qəbul olunub. Peskov, bununla belə, Zelenskinin özünün çıxardığı qanunla danışıqlara qadağa qoyduğunu xatırladıb. Onun sözlərinə görə, məsələ Rusiyanın kiminlə masa arxasında oturacağıdır. Peskov bildirib ki, Ukrayna prezidenti Rusiya tərəfi ilə danışıqlar aparmasına qadağa qoyan qanun qəbul edib və qanun qüvvədə qalır. Peskov Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun Rusiya, ABŞ və Ukraynanı danışıqlar üçün Minskə dəvət etməsi ilə bağlı açıqlamasına da reaksiya verib. O, "Bu məsələ qaldırılmayıb və heç vaxt müzakirə olunmayıb. Amma əlbəttə ki, Minsk danışıqlar baxımından bizim üçün ən yaxşı yerdir" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, Vladimir Zelenski Ukraynanın münaqişənin həlli üçün danışıqlara başlamağa hazır olduğunu bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.