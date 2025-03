Azərbaycan-Türkiyə heyətləri birgə iftar süfrəsində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "X" hesabında paylaşım edib.

Birgə qardaşlıq iftar süfrəsi “Cümhürbaşkanlığı Külliyesi”ndə açılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.