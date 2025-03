Ulduz futbolçu "Fənərbaxça"nın təklifini rədd etdi

"Fənərbaxça" ilə müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatacaq Osayi Samuel başqa kluba transfer olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça" futbolçuya yeni müqavilə təklif edib. Nigeriyalı futbolçu təklifi rədd edib. Türkiyə mediasının məlumatına görə, futbolçu İngiltərəyə getmək istəyir. Osayinin İngilis klubları ilə danışıqlar apardığı irəli sürülüb. Bu klublar arasında ən ciddi təklifi Osayiyə “Nottingem Forest”in irəli sürdüyü qeyd edilib. Bildirilir ki, İngiltərə klubu müqaviləsi mövsümün sonunda başa çatacaq Ola Aynanın yerinə sağ cinah müdafiəsi mövqeyinə Osayi Samueli nəzərdən keçirir. Futbolçunun “Nottingem”lə öncədən müqavilə imzaladığı da iddia edilib.

Qeyd edək ki, 2021-ci ildən "Fənərbaxça"da çıxış edən Osayi bu mövsüm 29 matçda forma geyinib və 1 məhsuldar ötürmə edib. "Fənərbaxça" 508 min avroya aldığı futbolçunun hazırki dəyərinin 8 milyon avro olduğu qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.