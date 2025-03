Acunun kanalı cərimələndi - Məbləğ

Türkiyədə "RTÜK" (Radio və Televiziya Ali Şurası) "Survivor" yarışmasına görə "TV 8" kanalını cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yarışmadakı şiddət və zorakılıq görüntülərinə görə qurum, kanala 17 milyon 852 milyon lirə cərimə tətbiq edib.

Kanalın cərimələnməsinin səbəbi yarışmada şiddət hadisələrinin çox olmasıdır.

"İzləyicilər müxtəlif zorakılıq hadisələrinin şahidi olurlar: dava, döyülmə faktı və başqa neqativ hallar... Bu zaman kütləvi informasiya vasitələrinin zorakılıq hadisələrinin və zorakılıqla bağlı davranışların artmasında mühüm rol oynadığı müzakirə olunur".

Qeyd edək ki, 2024-cü ilin sadəcə dekabr ayında "TV8" kanalının gəliri 595 milyon 67 min lirə olub. Tətbiq edilən cərimə bu gəlirin sadəcə yüzdə üçü qədərdir.

