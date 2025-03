Avropadan Zelenskiyə dəstək

Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının sədri Antonio Kosta, Avropa İttifaqı Komissiyasının sədri Ursula fon der Leyen və sammitə xüsusi dəvət olunmuş Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski toplantıdan əvvəl mətbuata açıqlamalar veriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kosta bildirib ki, Avropanın təhlükəsizliyi və müdafiəsi Ukraynadan ayrı düşünülə bilməz. Onun sözlərinə görə, Avropa özünü müdafiə etməli, Ukraynanı özünü qoruyacaq vəziyyətə salmalı və davamlı və ədalətli sülh üçün səy göstərməlidir. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski isə Avropa liderlərinə müharibənin başlanğıcından bəri göstərdikləri güclü dəstəyə görə təşəkkür edib. Ağ evdə ABŞ Prezidenti Donald Trampla mübahisəsinə toxunan Zelenski bu məsələdə Avropa liderlərinin Ukraynanı dəstəklədiyini ifadə edib.

