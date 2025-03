Martın 7-si saat 9:00-a olan faktiki hava açıqlanıb.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, ölkə ərazisində hava şəraiti yağmursuz keçib.

Martın 6-da bəzi yerlərdə qərb küləyi əsib, narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq küləyin sürəti Goranboyda 23 m/s, sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq isə Mingəçevirdə 20 m/s, Qobustan, Naftalan və Gəncədə 18 m/s, Göyçayda 17 m/s, Şəkidə 15 m/s-yə çatıb.

