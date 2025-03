Bu oyunun təyinatları açıqlandı

Futbol üzrə Misli Premyer Liqasında XXVI turun oyunlarına hakim təyinatları açıqlanıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, turun açılış görüşü olan “Araz-Naxçıvan” – “Qarabağ” matçı Kamal Umudluya həvalə olunub.

Misli Premyer Liqası, XXVI tur

8 mart

19:00. “Araz-Naxçıvan” – “Qarabağ”

Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Şirmamed Mamedov, Fərid Hacıyev

VAR: Əliyar Ağayev

AVAR: Zeynal Zeynalov

Hakim-inspektor: Anar Salmanov

“Liv Bona Dea Arena”

9 mart

15:00. “Şamaxı” – “Sabah”

Hakimlər: Cavid Cəlilov, Müslüm Əliyev, Eyyub İbrahimov, Elvin Bayramov

VAR: Rauf Allahverdiyev

AVAR: Kamran Bayramov

Hakim-inspektor: İmanxan Sultani

Şamaxı şəhər stadionu

17:30. “Zirə” – “Səbail”

Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Rəhman İmami, Kamranbəy Rəhimov

VAR: Rəşad Əhmədov

AVAR: Pərvin Talıbov

Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

Zirə İK stadionu

10 mart

17:00. “Sumqayıt” – “Kəpəz”

Hakimlər: İnqilab Məmmədov, Namik Hüseynov, Rahil Ramazanov, Elçin Məsiyev

VAR: Nicat İsmayıllı

AVAR: Teymur Teymurov

Hakim-inspektor: Zöhrab Qədiyev

Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

19:30. “Neftçi” – “Turan Tovuz”

Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Zöhrab Abbasov, Kamran Əliyev

VAR: Rauf Cabarov

AVAR: Akif Əmirəli

Hakim-inspektor: Rəhim Həsənov

“Neftçi Arena”.

