KİV: PKK özünü buraxır

PKK terror təşkilatının yaxın bir ay ərzində qurultay keçirəcəyi və özünü buraxacağı gözlənilir.

Metbuat.az “Sabah” nəşrinə istinadən xəbər verir ki, terror təşkilatının narkotik vasitələr, silah və insan alverindən 40 milyard dollar məbləğində sərvəti var. PKK-nın bəzi üzvlərinin bu qazancdan əl çəkmək istəmədikləri üçün silahlarını yerə qoymaq məsələsində müqavimət göstərə biləcəyi güman edilir.

Eyni zamanda bildirilir ki, təşkilat ləğv olunandan sonra silahlar yığılacaq.

Xatırladaq ki, PKK terror təşkilatının həbsdə olan lideri Abdullah Öcalan fevralın 27-də tərəfdarlarına təslim olmaqla bağlı çağırış edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.