Ötən gün “Araz-Naxçıvan” - “Qarabağ” matçında (1:3) gərgin anlar yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisinin baş məşqçisi Qurban Qurbanov məsələ ilə bağlı açıqlama verib.

Baş məşqçinin sözlərinə görə, digər komandanın üzvləri oyun başlayandan aqressiv münasibət göstərib:

“Oyun başlayandan oyunçularımıza qarşı aqressiv idilər. O aqresiya sonda belə bir hadisəyə çevrildi. Futbolda yaşanan hallardır”.

