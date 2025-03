"ASAN xidmət" modeli 25 ölkədə öyrənilir - Ülvi Mehdiyev

"25 ölkə "ASAN xidmət" modelini öyrənir və tətbiq edir. Azərbaycanın intellektual brendi kimi bu ölkələrə təqdim edilir".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu sözləri Prezident yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev "ASAN müraciət" İnformasiya Sisteminin 2024-cü il ərzində fəaliyyətinin yekunlarına həsr olunmuş tədbirdə deyib.

O bildirib ki, bu sistem dünyada 3-4 ölkədə mövcuddur, ancaq "ASAN müraciət" funksionallığına görə fərqlənir.

"Artıq 100-dən çox ölkə Azərbaycanın "ASAN müraciət" sistemini xüsusi mükafata layiq görüb. 2024-cü ilin yekunlarına görə, sistemdə 25 mindən çox vətəndaş qeydiyyatdan keçib. Növbəti illərdə "ASAN müraciət" sisteminə qoşulanların sayının artması gözlənilir".

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

