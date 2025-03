Ağ evdən Tramp və Putin arasındakı telefon danışığı barədə açıqlama

Ağ ev ABŞ Prezidenti Donald Tramp və rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasındakı telefon danışığı barədə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağ ev rəhbərinin müavini Den Skavino X hesabında telefon danışığı barədə yazıb. O bildirib ki, iki lider arasında hərtərəfli və məhsuldar telefon danışığı olub. Telefon danışığının 2,5 saat davam etdiyi bildirilir. Ağ ev hələlik görüşün detalları barədə açıqlama verməsə də, Rusiya-Ukrayna atəşkəs prosesinin müzakirə edildiyi görüşün məhsuldar olduğu bildirilib.

