Zaur Əliyev Avropa Su İdmanı Federasiyasının rəhbərliyi ilə görüşdü

Bu gün Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının prezidenti Zaur Əliyev Avropa Su İdmanı Federasiyasının (European Aquatics) prezidenti Antonio Silva və birinci vitse-prezidenti Yosip Varvodiçlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyası və Avropa Su İdmanı Federasiyası arasında münasibətlərin möhkəmlənməsi, genişləndirilməsi və bu sahənin inkişafı istiqamətində daha sıx əməkdaşlıq imkanlarının müzakirə edilməsi, həmçinin Azərbaycanda üzgüçülük idmanının bütün növləri üzrə kütləviliyin artırılması məsələləri müzakirə olunub.

Daha sonra nümayəndə heyəti gənclər və idman naziri Fərid Qayıbovla görüşüb.

Rəsmi səfər çərçivəsində Avropa Su İdmanı Federasiyasının prezidenti və birinci vitse-prezidenti Su İdman Sarayını ziyarət edərək milli komandanın bir neçə üzvü ilə görüşüblər.

