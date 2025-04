Masallıda əks-səda yaradan tapıntı - VİDEO

Masallıda XIX əsrə aid 9 kitab tapılıb.

Metbuat.az Baku tv-yə istinadən xəbər verir ki, rayon sakini Rauf Cəbiyev kitabları Çaykeş çayından tapdığını bildirir:

"Bir tanışım sözügedən çayda 3 kisə kitabın olduğunu söylədi. İntensiv yağışlar səbəbindən çayda sel olduğuna görə yalnız bir kisəni tapdım".

Sakin deyir ki, yerli din xadimləri bu kitabların dini ədəbiyyat olduğu qənaətinə gəliblər:

"Kitabların üz qapağı heyvan dərisindəndir və şikəstə xətti ilə yazılıb. Din xadimlərinin sözlərinə görə, kitablarda peyğəmbərimizin hədisləri, imamlarımız haqqında məlumatlar və Quranın təfsiri öz əksini tapıb".

R.Cəbiyev kitablardan birinin yandırılmağa çalışdığını, amma yanmadığını söyləyib:

