Baş nazir yeni qərar imzaladı

Nazirlər Kabineti “Mülki hava gəmilərinə sertifikatların verilməsi, növ dizaynında dəyişiklik və ya onların təmiri, onların uçuşa yararlılıq və ətraf mühitin mühafizəsi üzrə tələblərin müəyyən olunması Qaydaları”nı təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

Qərara əsasən, qaydaların tələblərinin yerinə yetirilməsinə nəzarəti Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyi həyata keçirəcək.

Növ sertifikatını Agentlik aşağıdakı hallarda tanıyır:

- növ sertifikatı aidiyyəti üzrə Braziliya Federal Respublikasının mülki aviasiya sahəsində səlahiyyətli orqanı (ANAC), Avropa Komissiyasının mülki aviasiya sahəsində səlahiyyətli orqanı (EASA), Amerika Birləşmiş Ştatlarının mülki aviasiya sahəsində səlahiyyətli orqanı (FAA), Türkiyə Respublikasının mülki aviasiya sahəsində səlahiyyətli orqanı (SHGM), Kanadanın mülki aviasiya sahəsində səlahiyyətli orqanı (TCCA) və ya Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının mülki aviasiya sahəsində səlahiyyətli orqanı (UK CAA) verildikdə;

- növ sertifikatı qüvvədə olduqda;

- hava gəmisinin növü aidiyyəti uçuşa yararlılıq dizayn standartları daxil olmaqla növ sertifikatlaşdırmanın əsasına uyğun olduqda;

- hava gəmisinin növü Konvensiyaya 16 nömrəli Əlavə ilə müəyyən edilmiş ekoloji tələblərə və səs-küy çirklənmələri normalarına uyğun olduqda;

- hava gəmisinin növünün heç bir xüsusiyyəti və ya xarakteristikası onun təyinatı üzrə istifadəsi üçün təhlükə törətmədikdə;

- Agentliyin uçuşa yararlılıq və uçuş əməliyyatları üzrə müfəttişlərinin hava gəmisinin növü üzrə müvafiq təlimlərlə təmin edildikdə;

- növ sertifikatının sahibi bu Qaydaların 2.3-cü bəndində nəzərdə tutulmuş məlumatları və sənədləri, habelə aidiyyəti sənədlərə olunan müvafiq dəyişiklikləri Agentliyə təqdim etdikdə.

