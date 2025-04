Azərbaycanın idman gimnastı Nikita Simonov Dünya Kubokunun qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, milli üzvü 6 mərhələnin yekunlarına əsasən halqalar üzrə birinci yeri tutub. Bakı mərhələsinin qalibi olan N.Simonov Kottbus, Osiyek, Antalya və Qahirədə ikinci yeri tutub.

