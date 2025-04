4 bürc mayda əsl sevgini tapacaq

2025-ci ilin may ayında bəzi bürclər üçün sevgi həyatında əhəmiyyətli dəyişikliklər və yeni münasibətlərin başlanğıcı gözlənilir. Astroloqların proqnozlarına əsasən, aşağıdakı bürclər bu dövrdə əsl sevgini tapmaq şansı əldə edə bilərlər.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Buğa

May ayında Buğa bürcü nümayəndələri güc və həvəslə dolu olacaq. Onlar tez bir zamanda sevgi burulğanına düşəcək və yeni tanışlıqlar üçün çoxlu imkanlar tapacaqlar. Bu dövr, Buğalar üçün romantik münasibətlərin başlanğıcı üçün əlverişli olacaq.

Xərçəng

May ayında Xərçəng bürcü nümayəndələri sevgi həyatında şanslı olacaqlar. Onlar çox bəyəndikləri bir insanla tanış olacaq və hisslər qarşılıqlı olacaq. Bu dövr Xərçənglər üçün dərin və mənalı münasibətlərin başlanğıcı ola bilər.

Şir

Şir bürcü nümayəndələri may ayında güclü enerji artımı hiss edəcəklər. Bu enerji artımı onların sevgi həyatında yeni tanışlıqlar və mövcud münasibətlərin güclənməsi ilə nəticələnə bilər. Şirlər bu dövrdə öz cəsarətləri və özünəinamları ilə diqqət çəkəcək və bu da onları sevgi həyatında uğur qazandıracaq.

Oğlaq

Oğlaq bürcü nümayəndələri may ayında şəxsi həyatlarında çox səmimi olacaqlar. Onlar sevgilərini maksimum göstərə biləcəkləri bir insanla görüşəcəklər. Bu dövrdə Oğlaqlar üçün uzunmüddətli və dərin münasibətlərin başlanğıcı mümkündür.

