Romada prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan və İtaliyanın baş naziri Giorgia Melonun sədrliyi ilə Türkiyə ilə İtaliya arasında 4-cü Hökumətlərarası Zirvə görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Villa Pamphili Residence"də keçirilən sammit mətbuata qapalı keçirilir.

Liderlərin ikitərəfli münasibətlərin bütün aspektlərini müzakirə edəcəyi və müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün addımlar atacağı gözlənilir.

