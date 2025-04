İspaniya millisinin sabiq futbolçusu Sesk Fabreqas İtaliyanın "Roma" komandasının baş məşqçisi ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi hazırda "Komo"nun "sükanı arxasında" olan mütəxəssisi mövsümün sonunda komandadan ayrılacaq Klaudio Ranyerinin mümkün əvəzləyəcisi hesab edir.

"Canavar"ın siyahısında Stefano Pioli ("Əl-Nəsr"), Frençesko Farioli ("Ayaks") və Patrik Vieyra ("Cenoa") da var.

