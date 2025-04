Keçid balı ən az olan ixtisaslar - SİYAHI

2024-cü ildə keçirilmiş qəbul imtahanlarının nəticələrinə əsasən formalaşan keçid balları ictimaiyyətə açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Modern.az IV ixtisas qrupu üzrə 200 və daha az keçid balı olan ixtisasların siyahısını hazırlayıb.

Aşağıdakı ixtisaslar üzrə 2024-cü ilin nəticələrinə əsasən formalaşan keçid balı 200-dür:

- Bakı Dövlət Universiteti Qazax Filialı: Kimya və biologiya müəllimliyi;

- Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti: Biologiya müəllimliyi, Kimya müəllimliyi;

- Bakı Slavyan Universiteti: Psixologiya (qiyabi);

- Naxçıvan Dövlət Universiteti: Biologiya müəllimliyi, Kimya;

- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti: Biotexnologiya, Əczaçılıq;

- Gəncə Dövlət Universiteti: Biologiya müəllimliyi, Kimya müəllimliyi, Kimya və biologiya müəllimliyi, Psixologiya, Kimya;

- Sumqayıt Dövlət Universiteti: Biologiya müəllimliyi, Kimya müəllimliyi, Kimya və biologiya müəllimliyi, Biologiya, Kimya;

- Mingəçevir Dövlət Universiteti: Kimya müəllimliyi, Kimya və biologiya müəllimliyi;

- Lənkəran Dövlət Universiteti: Biologiya müəllimliyi, Kimya və biologiya müəllimliyi, Kimya müəllimliyi;

- Qərbi Kaspi Universiteti: Psixologiya, Biologiya;

- Xəzər Universiteti: Biologiya müəllimliyi, Kimya müəllimliyi;

- Bakı Qızlar Universiteti: Psixologiya;

- Odlar Yurdu Universiteti: Psixologiya, Biologiya;

Keçid balı 200-dən aşağı olan ixtisaslar da mövcuddur. Bu ixtisaslar aşağıdakılardır:

- Naxçıvan Dövlət Universiteti: Baytarlıq təbabəti - 150 bal;

- Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti: Ekologiya - 150 bal, Bağçılıq və tərəvəzçilik - 150 bal, Baytarlıq təbabəti - 150 bal, Su bioehtiyatları və akvakultura - 150 bal;

- Gəncə Dövlət Universiteti: Ekologiya - 191.1 bal;

- Azərbaycan Texnologiya Universiteti: Ekologiya - 150 bal;

- Mingəçevir Dövlət Universiteti: Ekologiya - 150 bal;

- Lənkəran Dövlət Universiteti: Ekologiya - 150 bal, Bağçılıq və tərəvəzçilik - 150 bal, Baytarlıq təbabəti - 150 bal;

- Azərbaycan Kooperasiya Universiteti: Ekologiya (əyani) - 153.2 bal, Ekologiya (qiyabi) - 150 bal;

- Qərbi Kaspi Universiteti: Su bioehtiyatları və akvakultura - 188.2 bal;

- Odlar Yurdu Universiteti: Ekologiya (qiyabi) - 150 bal.

