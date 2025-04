Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Küveytə rəsmi səfəri çərçivəsində Əl-Salam Sarayı Muzeyini ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib.

“Muzey Küveytin tarixi və mədəni inkişafını əks etdirən vacib bir simvol olaraq ölkənin milli irsini nümayiş etdirir”,- paylaşımda deyilir.

