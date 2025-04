Münasibətdən tez sıxılan 4 bürc - Yenilik axtarışındadırlar

Münasibətlərdə tez sıxılan bürclər, adətən, azadlıq və yenilik axtarışında olan, sabitlikdən uzaq duran şəxslərdir. Astroloji analizlərə əsasən, aşağıdakı bürclər münasibətlərdə tez sıxılmağa meyllidirlər:

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Qoç (21 mart – 20 aprel)

Qoçlar münasibətin başlanğıcında həyəcan və ehtirasla dolu olurlar. Lakin zaman keçdikcə, münasibət monotonlaşdıqda və ya yeni həyəcanlar olmadıqda maraqlarını tez itirə bilərlər. Kiçik bir mübahisə və ya anlaşılmazlıq belə onların əlaqəni bitirməsinə səbəb ola bilər.

Əkizlər (21 may – 20 iyun)

Əkizlər bürcü dəyişkən və maraq axtaran təbiətə malikdir. Onlar tez bir zamanda aşiq ola bilər, lakin sabit və uzunmüddətli münasibətlərdə qalmaqda çətinlik çəkirlər. Yeni təcrübələr və həyəcanlar axtarışı onları mövcud münasibətdən uzaqlaşdıra bilər.

Oxatan (22 noyabr – 21 dekabr)

Oxatanlar sərbəstliyinə önəm verir və macəra axtarırlar. Onlar tez bir romantikaya başlaya bilər, amma ciddi öhdəliklər onları tez sıxa bilər. Bir münasibətdən digərinə keçid etmək onlar üçün asandır.

Dolça (20 yanvar – 18 fevral)

Dolçalar fərdiliyi və müstəqilliyi yüksək qiymətləndirirlər. Onlar üçün münasibətlərin sərhədləri keçməməsi vacibdir. Çox bağlılıq Dolçanın cansıxıcı olmasına səbəb ola bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.