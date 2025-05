Nepal Prezidenti Azərbaycan XİN rəhbərinin müavinini qəbul etdi

Bu gün Nepal Prezidenti Ramçandra Paudel Azərbaycan xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədovu qəbul edib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Nepal mediası məlumat yayıb.

Katmanduda Prezident sarayında keçirilən görüşdə Prezident Paudel iki ölkə arasında münasibətlərin yeni inkişaf tempindən məmnunluğunu ifadə edib.

Bakıda keçirilmiş COP-29-da Nepalı təmsil etdiyini xatırladan dövlət başçısı Nepal ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin gələcəkdə daha da möhkəmlənəcəyinə əmin olduğunu bildirib.

Qeyd edək ki, Nepal və Azərbaycan arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr dünən Elnur Məmmədovun səfərindən sonra Katmanduda keçirilib.

