Ən çox pul xərcləyən 4 bürc - Ciblərində 1 qəpik belə qalmır

Astroloji araşdırmalara görə, bəzi bürclər təbiətləri və həyat tərzləri səbəbindən digərlərinə nisbətən daha çox pul xərcləməyə meyillidirlər.

Metbuat.az həmin bürcləri təqdim edir:

Şir (23 iyul – 22 avqust)

Şir bürcü nümayəndələri lüks və təmtəraqlı həyat tərzini sevirlər. Onlar özlərini və başqalarını təsirləndirmək üçün bahalı əşyalar almağa meyillidirlər. Bu bürcün nümayəndələri üçün pul, özlərini ifadə etmə və diqqət mərkəzində olmaq üçün bir vasitədir.

Əkizlər (21 may – 20 iyun)

Əkizlər bürcü insanları yeniliklərə və müxtəlifliyə maraq göstərirlər. Onlar tez-tez impulsiv alış-veriş edərək, yeni və maraqlı əşyalar almağa meyillidirlər. Bu davranışları səbəbindən Əkizlər bürcü nümayəndələri çox pul xərcləyə bilərlər.

Dolça (20 yanvar – 18 fevral)

Dolça bürcü insanları sosial və xeyriyyəçi təbiətə malikdirlər. Onlar tez-tez dostlarına və ailələrinə hədiyyələr almağa meyillidirlər. Bu səxavətli davranışları səbəbindən Dolça bürcü nümayəndələri də çox pul xərcləyə bilərlər.

Qoç (21 mart – 19 aprel)

Qoç bürcü insanları enerjili və həyəcanlı olduqları üçün tez-tez impulsiv qərarlar qəbul edirlər. Onlar yeni şeylər almağa və həyatlarını daha maraqlı etmək üçün pul xərcləməyə meyillidirlər. Bu davranışları səbəbindən Qoç bürcü nümayəndələri də çox pul xərcləyə bilərlər.

