Təmizkarlığı və pintiliyi ilə "gözə batan" bürclər

Təmizlik və səliqəyə qarşı laqeyd, natəmiz hesab olunan bürclər bəzən fərqli mənbələrdə müxtəlif cür göstərilsə də, astroloji stereotiplərə əsasən aşağıdakı bürclər daha çox "pinti" kimi tanınır.

Metbuat.az xəbər verir ki, siyahıda ilk yerdə Oxatan dayanır. Macərapərəstdir, daim yoldadır. Evin təmizliyi ilə maraqlanmaq ona darıxdırıcı gəlir. "Vacib deyil, sonra yığışdıraram" düşüncəsindədir.

Dolça yaradıcı və qeyri-adi düşüncəlidir. Təmizlik onun üçün prioritet deyil. Başqa şeylərlə maraqlanmağı üstün tutur, “nə qədər ki, rahatam, problem yoxdur” prinsipi ilə yaşayır.

Qoç enerjilidir, daim hərəkətdədir, bu səbəbdən detallara fikir vermir. Təmizlik və səliqə onun üçün vaxt itkisi kimi görünə bilər.

Balıqlar yuxulu, xəyalpərəst və unudandırlar. Təmizliyə diqqət yetirməyi tez-tez unudurlar və ətraf mühitə fikir verməyə bilərlər.

Astroloji baxımdan ən səliqəli və təmizkarlığa önəm verən bürclər aşağıdakılardır:

Qız - bu bürc səliqə və mükəmməlliklə sinonimdir. Təmizliyi sevir, hər şey yerli-yerində olmalıdır. Evi, iş masası, hətta telefonunun faylları belə səliqəli olur. "Detallarda şeytan gizlənir" fəlsəfəsi ilə yaşayır.

Oğlaq ciddi və məsuliyyətlidir. Təmizliyə və qaydaya çox önəm verir. Zibillik və dağınıqlıq onu narahat edir. Təmiz və nizami mühitdə işləməyi üstün tutur.

Buğa rahatlığı və gözəlliyi sevir. Evinin səliqəli və estetik olmasını istəyir. Təmizlik onun üçün həm fiziki, həm də mənəvi rahatlıqdır. Üzərində toz olan masa belə onu narahat edə bilər.

Tərəzi estetik duyumu güclüdür. Gözəl və səliqəli görünən məkanlarda özünü yaxşı hiss edir. Dağınıq mühitdə öz balansını itirə bilər. Hər şeyin harmoniyada olmasına diqqət edir.

