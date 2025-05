Evlilikdən "qaçan" bürclər

Bəzi bürclər var ki, onların qadın nümayəndələri azadlıqlarına daha çox dəyər verir və evliliyə tələsmirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ailə həyatı qurmağa tələsməyən bu bürclər evliliyi məhududiyyət kimi görürlər.

Dolça

Dolça qadınları sərbəstliyi və müstəqilliyi sevirlər. Onlar üçün münasibətlərdə dostluq və intellektual uyğunluq önəmlidir. Evlilik isə çox zaman onlara bir məhdudiyyət kimi görünə bilər.

Oxatan

Oxatan qadınları macəra və yenilik axtarışındadırlar. Onlar bir yerdə ilişib qalmağı sevmirlər. Evlilik onların sərbəstliyini məhdudlaşdıra bilər deyə, çox vaxt bu qərarı gecikdirirlər.

Qoç

Qoç qadınları lider ruhludur və sərbəst qərarlar verməyi sevirlər. Onlar karyeralarına və şəxsi inkişaflarına daha çox önəm verdiklərindən, evlilik planlarını uzun müddət təxirə sala bilərlər.

Şir

Şir qadınları güclü və müstəqildir. Onlar öz dəyərlərini bilirlər və hər kəslə evlənmək istəmirlər. Həyat yoldaşlarının da onların standartlarına uyğun olmasını gözlədiklərindən, evliliyə tələsmirlər.

