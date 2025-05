Yeni metrostansiyalar bu ərazilərdə tikiləcək

Bakıda 10 yeni metrostansiyanın tikiləcəyi ərazilərin müəyyənləşdiriməsi prosesi tamamlanmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu teleqraf-a "Bakı Metropoliteni"nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Bəxtiyar Məmmədov bildirib.

Onun sözlərinə görə, layihə üzrə son tamamlama işləri aparılır.

Qeyd edək ki, 2030-cu ilə qədər icrası nəzərdə tutulan layihəyə əsasən, stansiyalardan 6-sı "bənövşəyi", 4-ü isə "yaşıl" xəttin üzərində yerləşəcək. Yeni stansiyalar Bakı-Sumqayıt-Xırdalan və digər istiqamətlərdən gələn sərnişinlərin şəhər mərkəzinə daha rahat çatmasına imkan yaradacaq.

Bu stansiyalardan 6-sı "Bənövşəyi" xətt üzərində olacaq. "Yeni şəbəkə "Nizami", "Sahil" və "Xətai" stansiyalarında digər xətlərlə keçidi təmin etməklə sərnişin axınını xeyli optimallaşdıracaq.

"Ağşəhər" və NZS qəsəbəsində tikiləcək stansiyalar xətlərin ayrılmasını tamamlamaq və intervalı azaltmaq üçün böyük rol oynayacaq. Nəticədə bu xətdə də intervallar azaldılacaq. "Nizami" və "Sahil" stansiyalarında Yaşıl və Qırmızı xətlərlə keçidlər yaradılacaq. Dövlət proqramının yekununda isə sərnişindaşıma metronun gücü 88 milyon nəfər artırılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.