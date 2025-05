Mahaçqalada naməlum şəxslər polislərə hücum ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücum nəticəsində iki polis əməkdaşı həlak olub.

Hücum edən silahlı şəxslərdən biri öldürülüb, digər isə qaçıb gizlənib.

Onun tutulması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

