Dəli kimi sevən 5 bürc - Onların istəyi tükənmir

Bürclər insanın xarakterinə deyil, həm də münasibətlərinə və intim həyatına təsir edə bilər.

Metbuat.az baku.ws-ə istinadən Şaman, ekstrasens Kazetta Axmetjanova "Veçernaya Moskva"ya kişilər arasında bürclərin hansı nümayəndələrinin ən yaxşı sevgili olduğunu açıqlayıb.

Qoç

Barda Qoç bürcü ilə tanış olduqdan sonra, şübhəsiz ki, onun xarakteri sizi məftun edəcək və axşamın davamı sizin üçün yeni cinsi üfüqlər açacaq. Əgər bir-birinizə qarşı kifayət qədər ehtiraslısınızsa, bu bürcün nümayəndəsinin sizinlə gecələməsi problem yaratmayacaq. Bununla belə, əlavə ünsiyyətə aldanmayın. Qoçlar sona qədər öhdəliklərdən qaçırlar, lakin cinsi əlaqə əla olarsa, sizinlə başqa bir gecə keçirməyə şübhə etməzlər.

Buğa

Buğa bürcü ən həssas bürclərdən biridir. Seks onlara ehtirasla stimullaşdırıldıqda (məsələn, söhbət, yemək, musiqi, incəsənət, gözəllik, toxunma vasitəsilə) inanılmaz emosiyalar verir. Bir az tənbəl və utancaq ola bildikləri üçün intim məsələlərdə tərəfdaşının təşəbbüs göstərməsini gözləməyə meyllidirlər. Ancaq yaxınlığa gəldikdə, tərəfdaş artıq sonsuz ehtirası ilə ayaqlaşmalıdır.

Əkizlər

Əkizlər bürcü kiminsə xoşuna gəlmək və ya kimisə şirnikləndirmək istəyirsə, bunu yaxşı bacaracaq. Onlar təbiətin bəxş etdiyi bütün xarizma və cazibələrini istifadə edəcəklər. Əkizlər sözün əsl mənasında dəyişməyə, əhəmiyyət verdikləri insanın istəklərinə uyğunlaşmağa qadirdirlər. Hətta səsləri də elə dəyişir ki, daha yaxından tanımaq istədikləri insan üçün mümkün qədər seksual səslənsin.

Tərəzi

Onları bir gecəlik sevgililər adlandırmaq olmaz, amma fakt budur ki, onlar əbədi şübhə və qətiyyətsiz təbiətdirlər. Ancaq qarşılıqlı rəğbət sizə aydın görünürdüsə və aranızda inam yaranıbsa, bu bürcün nümayəndələri özlərini yeni, gözlənilməz tərəfdən göstərə və cinsi üstünlüklərinin "qutusunu" sizə aça bilərlər.

Şir

Şir - növbəti ən seksual bürcdür. Onun nümayəndələri aktiv, iddialı və nikbindir. Onlar yaxşı vaxt keçirməyi və ən ümidsiz vəziyyəti belə müsbət hala gətirməyi bilirlər. Onların varlığından yayılan istilik və xarizmaya qapılmamaq mümkün deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.