Bürclərə görə ən uyğun partnyorlar - Münasibətləri davamlı olur

Ulduzlar bəzi bürclərin bir-biri ilə yüksək emosional, zehni və hətta fiziki ahəng yaratdığını göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, astrologiyada 12 bürc arasında qarşılıqlı uyğunluq dərəcəsi onların elementləri (od, torpaq, hava və su) və xüsusiyyətlərinə görə müəyyən olunur.

Qoç – ən uyğun partnyoru Əqrəb və Şir sayılır. Onların ehtiraslı və enerjili təbiəti bir-birini tamamlayır.

Buğa – Qız və Oğlaqla dərin, sabit münasibətlər qura bilir. Hər üç bürc sabitliyi və sadiqliyi yüksək qiymətləndirir.

Əkizlər – Tərəzi və Dolça ilə intellektual bağ quraraq dinamik münasibətlər yaşaya bilər. Hər üçü yeniliyə və sosial həyata açıqdır.

Xərçəng – Balıqlar və Əqrəb kimi emosional dərinliyi olan bürclərlə güclü emosional bağ yarada bilər.

Şir – Qoç və Oxatanla münasibətlərdə macəra, əyləncə və liderlik paylaşımı ön planda olur.

Qız – Buğa və Oğlaqla praktik və davamlı münasibətlər qurur. Bu üçlük həyatın detallarına eyni dərəcədə önəm verir.

Tərəzi – Əkizlər və Dolça ilə həm emosional, həm də estetik uyğunluq tapır. Sosial və harmonik münasibətlər onların prioritetidir.

Əqrəb – Xərçəng və Balıqlarla dərin və mənəvi münasibətlərə üstünlük verir. Güvən və bağlılıq bu əlaqələrin əsasını təşkil edir.

Oxatan – Şir və Qoç kimi od bürcləri ilə sərgüzəştli və enerjili münasibətlər yaşayır.

Oğlaq – Qız və Buğa ilə həm emosional, həm də maddi sabitlik axtaran münasibətlər qurur.

Dolça – Tərəzi və Əkizlərlə yaradıcı və sərbəst münasibətlər yaşayır. Bu üçlük azadlıq və fərdiliyə önəm verir.

Balıqlar – Xərçəng və Əqrəblə yüksək emosional ahəngə sahibdir. Onlar bir-birini sözsüz başa düşə bilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.