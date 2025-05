Ermənistan Antikorrupsiya Komitəsi Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Vaqarşapat polis şöbəsində xüsusi əməliyyat keçirib, nəticədə 9 polis əməkdaşı həbs edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə DİN-in mətbuat katibi Narek Sargsyan bildirib.

Tutulan polis əməkdaşları cinayətlərin gizlədilməsi və vəzifə saxtakarlığında ittiham olunurlar.

