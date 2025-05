“Qardaş ölkələr olaraq Pakistan və Azərbaycan daim bir yerdə olacaqlar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistanın Azərbaycandakı səfiri Qasım Mohiuddin "X"də yazıb.

“Biz Hindistanın günahsız mülki şəxslərə qarşı törətdiyi qorxaq hücuma qarşı Pakistanın yanında qətiyyətlə dayanan Azərbaycana dərin təşəkkürümüzü bildiririk”, - diplomat qeyd edib.

