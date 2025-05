Mənzilləri bu yolla almaq risklidir - AÇIQLAMA

Bəzən tikinti şirkətlərindən, yaxud vasitəçilərdən müqavilə əsasında alınan eyni mənzilin bir neçə alıcıya satılması halları müşahidə olunur.

Əmlak eksperti Elnur Azadov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, çıxarış əldə olunana qədər çoxmənzilli binalarda yalnız müqavilə əsasında alqı-satqı həyata keçirilir. Bina istismara qəbul edildikdən, yəni dövlət aktı alındıqdan sonra çıxarış verilir və yalnız bundan sonra alqı-satqı əməliyyatları aparıla bilər.

Ekspertin sözlərinə görə, hazırda ölkədə təxminən yetmişə yaxın bina var ki, tikintisi başa çatıb, lakin hələ də istismara qəbul aktı alınmayıb:

“Belə binalarda daşınmaz əmlakın alqı-satqısı yalnız müqavilə ilə həyata keçirilir. Bu hallarda əsas hüquqları təmin edən tərəf adətən MTK və ya MMC-lər olur. Onların rəhbərliyi sənədləşməni aparır və köhnə müqavilə ləğv edilərək yeni alıcının adına yeni müqavilə rəsmiləşdirilir. Bu prosesdə əvvəllər alıcı olmuş vətəndaş, yəni əvvəlki mülkiyyətçi və onun rəsmi nikahda olan həyat yoldaşı tərəfindən verilən imtina ərizələri notarial qaydada təsdiqlənir. Bu ərizələr əsas verir ki, əvvəlki alqı-satqı əsasında formalaşmış hüquqlar yeni alıcının adına keçirilsin. Bu, hazırda alqı-satqı prosesində özünü hüquqi cəhətdən qorumaq üçün ən münasib yoldur”.

E,Azadov burada əsas məsələnin hesablaşma ilə bağlı olduğunu qeyd edib:

“Qanunvericiliyə görə, ödənişlər nağdsız qaydada, yəni bank köçürməsi ilə həyata keçirilməlidir. Lakin təcrübədə vətəndaşlar çox zaman bu hesablaşmaları nağd şəkildə aparırlar. Tövsiyə olunur ki, imkan daxilində ödənişlər bank köçürməsi ilə həyata keçirilsin. Əgər bu mümkün deyilsə, tikinti şirkətindən maliyyə arayışı alınması və bu sənəd əsasında tərəflər arasında hesablaşmanın aparılması daha təhlükəsiz variant sayılır”.

Mütəxəssis bu sahədə müəyyən risklərin mövcudluğunu da istisna etməyib:

“Tikinti şirkətləri eyni mənzili bir neçə şəxsə sata, bir neçə müqavilə tərtib edə və istənilən şəxsə maliyyə arayışı verə bilər. Bu səbəbdən də heç kim bu prosesin tam zəmanətli və problemsiz olacağını iddia edə bilməz. Risk istənilən halda mövcuddur və vətəndaşlar bu riskləri nəzərə alaraq hərəkət etməlidirlər”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

