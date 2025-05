Əfqanıstan hakimiyyəti ölkədə şahmatı qadağan edib.

Metbuat.az bu barədə “Khaama press” məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, bu barədə qərar dini səbəblərə görə qəbul edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.