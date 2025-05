Nanəli suyun xeyirləri

Yay aylarında həm sərinləşdirici, həm də faydalı içki axtaranların ilk seçimlərindən biri nanəli sudur. Həm dadı, həm də orqanizmə verdiyi faydalarla nanəli su, son illərdə daha çox populyarlıq qazanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, nanənin tərkibindəki təbii efir yağları və antioksidantlar sayəsində bu içki bir sıra sağlamlıq faydaları ilə seçilir. Mütəxəssislər bildirir ki, nanəli su:

Ev şəraitində nanəli su hazırlamaq olduqca asandır. Sadəcə təmiz suya bir neçə təzə nanə yarpağı əlavə edin və bir müddət soyuducuda saxlayın.

Həkimlər bildirirlər ki, hər hansı xroniki xəstəliyi olan şəxslər bu içkini gündəlik rasiona daxil etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşməlidirlər.

