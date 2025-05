Biz sabahdan etibarən atəşkəs gözləyirik - tam və davamlı, diplomatiya üçün lazımi baza təmin edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenit Volodimir Zelenski teleqram kanalında yazıb.

O qeyd edib ki, qətlləri uzatmağın mənası yoxdur:

"Mən Putini cümə axşamı Türkiyədə gözləyəcəm. Şəxsən. Ümid edirəm ki, ruslar bu dəfə bacarmadıqları üçün səbəblər axtarmayacaqlar".

