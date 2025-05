Azərbaycanın İrandakı səfiri Əli Əlizadə Pakistanın İrandakı səfiri Məhəmməd Mudassir Tipu ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfir bu barədə “X”də paylaşım edib.

“Qardaşım və əziz həmkarım Pakistan səfiri ilə görüşdüm. Həmrəyliyimizi təkrarladıq və Hindistan və Pakistan arasında atəşkəs bəyannaməsini alqışladıq”,-deyə səfir Əli Əlizadə qeyd edib.

