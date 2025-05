Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzləri ilə müşavirə keçirib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, müşavirə zamanı Rusiyanın informasiya təhlükəsizliyinin təminatı müzakirə olunub.

"Bu gün bizim gündəliyimizə informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri daxildir. Bu, vacib məsələdir. Hər kəs bunun nə qədər vacib olduğunu başa düşür. Xüsusilə də hazırda Rusiya üçün..." - Putin müşavirə iştirakçılarına müraciətində bildirib.

