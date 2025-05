3 trilyon dollarlıq səfər - ABŞ böyük qazanc əldə etdi

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yaxın Şərqə etdiyi səfərdən vətənə trilyonlarla dollar dəyərində müqavilələrlə qayıdıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tramp Səudiyyə Ərəbistanı, Qətər və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ilə dəyəri 3,2 trilyon dollarlıq silah satışı və investisiya müqavilələri imzalayıb. Trampın bölgəyə səfərinə baxmayaraq, Qətərin paytaxtı Dohada HƏMAS ilə İsrail arasında atəşkəs və əsir mübadiləsi danışıqlarında hələlik razılıq əldə edilməyib. Trampın səfəri zamanı Qəzzada atəşkəslə bağlı heç bir mesaj verilməyib. Tramp əvvəlcə Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyada səfər edib və burada 600 milyard dollar dəyərində müqavilələr imzalanıb. Trampın Yaxın Şərq turnesi çərçivəsində səfər etdiyi ikinci ölkə olan Qətərdə iki ölkə arasında 1,2 trilyon dollarlıq investisiya müqaviləsi imzalanıb.

Trampın Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri zamanı 1,4 trilyon dollarlıq müqavilələr imzalanıb.

