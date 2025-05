"Barselona"nın əsas transfer hədəfi bilindi

"Barselona" "Liverpul"un futbolçusunu transfer etmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Barselona" Luis Diazı heyətə cəlb etmək üçün hərəkətə keçib. “Relevo”da dərc edilən xəbərə görə, klub əsas transfer hədəfi olaraq "Liverpul"un ulduzu Luis Diazı hesab edir. Bildirilir ki, kolumbiyalı oyunçunun “Liverpul”la müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır. Xəbərdə deyilir ki, “Atletik Bilbao”nun futbolçusu Niko Uilyams da “Barselona”nın transfer siyahısındadır, lakin Luis Diazın adı siyahıda bir nömrədir. Məlumata görə, Luis Diazın transferi "Barselona"ya 80 milyon avroya başa gələ bilər.

Qeyd edək ki, Luis Diazın adı bundan əvvəl də “Barselona” ilə hallanmışdı.

