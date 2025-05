"Beşiktaş"dan Ronaldo transferi barədə açıqlama

"Beşiktaş"ın prezidenti Serdal Adalı Kriştiano Ronaldoya dair transfer iddiaları ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Serdal Adalı yumoristik tonda iddiaları təkzib edib. O, “Dəniz tərəfindəki qapının altında neft tapdım. Ronaldo ilə birlikdə Messini də alaram. Bunu gündəmə gətirənlər, karyeralarının sonunda bu futbolçuların nə qədər pul qazandığını bilirlərmi? Məqsəd nədir? Strategiyamız əvvəldən dediyimiz kimi irəliləyir" - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, “Əl-Nəssr”in futbolçusu Kriştiano Ronaldonun başqa kluba transfer olmağı nəzərdən keçirdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. İddialara görə, komandasının bu mövsüm kubok qazana bilməməsi Ronaldonun yeni təklifləri nəzərdən keçirməsinə səbəb olub. "Çelsi”, “Los-Anceles”, “Beşiktaş” və “Əl-Əhli” klublarının futbolçunun xidmətində maraqlı olduğu iddia edilib.

